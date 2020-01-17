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На новому постері розсекретили дизайн і дату анонсу Xiaomi Mi10

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Xiaomi Mi10 можуть показати 11 лютого в Пекіні - фото 1
Xiaomi Mi10 можуть показати 11 лютого в Пекіні

Xiaomi не поспішає розкривати подробиці про новий флагманський смартфон Mi10, але завдяки численним витокам про гаджет уже відомо майже все. Зокрема, відома дата анонсу, а також ймовірний дизайн пристрою.

Сьогодні в мережі з'явився новий постер, який демонструє не тільки передбачуваний дизайн майбутньої новинки, а й очікувану дату її презентації.

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За даними джерел мережі, Xiaomi Mi10 отримає загнутий по краях дисплей з частотою оновлення 90 Гц. Дизайн тильної поверхні новинки, відповідно до опублікованого зображення, нагадує Mi Mix Alpha – за тим винятком, що новинка не має "обгорненого" навколо корпусу дисплея. Роздільна здатність основного сенсора камери становить 108 Мп.

Судячи за даних з постера, прем'єра має відбутися 11 лютого в Пекіні. Варто відзначити, що справжність банера не була підтверджена виробником, тому ставитися до вірогідності зазначеної на ньому інформації слід з часткою скептицизму.

На новому постері розсекретили дизайн і дату анонсу Xiaomi Mi10 - фото 380280

Інсайдери приписують Xiaomi Mi10 флагманський процесор Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач місткістю до 512 ГБ без можливості розширення за допомогою карт пам'яті. Раніше один з топ-менеджерів компанії також повідомляв, що апарат коштуватиме понад $ 505 на ринку Китаю. Міжнародний цінник буде, традиційно, вищим.

Офіційна дата презентації та точна роздрібна ціна Xiaomi Mi10 виробником ще не оголошені.

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Джерело: igeekphone
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