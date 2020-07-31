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Почувалась клоуном: Ріанна розповіла про свій найбільш невдалий образ для Met Gala
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В інтерв'ю програмі Access Hollywood співачка Ріанна розповіла, як вона почувалась перед початком балу Met Gala 2015 року. Тоді виконавиця з'явилася на заході в яскраво-жовтій сукні китайського дизайнера Гуо Пій. Вбрання важило 25 кілограмів, а на його створення пішло 6 000 годин.
Спойлер: Ріана не лише відчувала певний дискомфорт, а й навіть не хотіла виходити з автомобіля.
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Пам'ятаю, як мені було страшно виходити з машини, тому що я відчувала, що якось перестаралася, – поділилася Ріанна з ведучим Скоттом Евансом. – Я проїжджала повз червону килимову доріжку, бачила інші сукні і подумала: "О Боже, я клоун, люди будуть сміятися наді мною, це занадто". Я зробила три кола, без жартів, поки нарешті не наважилася вийти.
У результаті сукня стала основою для популярного мему, у якому Рі порівняли з омлетом. Коли Еванс запитав співачку про це, то вона відреагувала так: "О, пательня з яйцем? Це легендарно. Я не шкодую про це!"
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