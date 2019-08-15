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Чудо-сніданок за 10 хвилин з яєць: найпростіший рецепт

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Сніданок з яєць - фото 1
Сніданок з яєць / liveinternet

Дуже ефектний, красивий, швидкий, дуже смачний сніданок з простих інгредієнтів, які завжди є вдома у кожної господині. Ефект "вау" гарантовано!

Інгредієнти:

  • Яйця 2 шт
  • Перець Болгарський 15 г
  • Сир 15 г
  • Зелень невеликий пучок
  • Сіль дрібка
Чудо-сніданок за 10 хвилин з яєць: найпростіший рецепт - фото 347913

Як приготувати смачний і швидкий сніданок:

  1. В першу чергу відділяємо білки від жовтків. Білки в глибоку миску, а жовтки в 2 різні тарілочки. Кубиками наріжемо Болгарський перець. Дрібно наріжемо зелень. Сир натерти на дрібній тертці.
  2. У білки додаємо дрібку солі і збиваємо на високих оборотах міксера в стійку піну. До білків додамо перець, зелень і добре перемішаємо.
  3. Деко застелити пергаментом. Білки ділимо на 2 частини і викладаємо гіркою. У кожній гірці робимо заглиблення. Відправляємо білки в розігріту до 230 градусів духовку на 3 хвилини.
  4. Потім дістаємо і посипаємо сиром, додаємо в кожну лунку жовток, зверху теж сипимо сиром. Трохи поперчити і присипати червоною солодкою паприкою для краси. Можна куркумою. Знову в духовку на 3 хвилини. Шикарний, корисний сніданок готовий. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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