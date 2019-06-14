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Пляжний сезон у Києві в яскравих знімках

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Пляж Осокорки - фото 1
Пляж Осокорки / funtime

Спекотна погода наполегливо сприяла відкриттю пляжного сезону у столиці – люди повсюдно рятуються від розпеченого повітря біля водойм.

Рятуючись від спеки, не варто забувати про правила безпеки під час відпочинку на воді. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій вже озвучили сумну статистику початку купального сезону.

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Рятувальники нагадали про дотримання елементарних правил безпеки: відпочивати і купатися лише на спеціально обладнаних пляжах, не пірнати в незнайомих місцях, не залишати дітей без нагляду поблизу води і не дозволяти їм самостійно відвідувати ставки і річки, не запливати далеко, не входити в воду в стані алкогольного сп'яніння, а також стежити за штормовими попередженнями і не виходити в плавання на човнах при сильних поривах вітру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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