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Найсексуальніша plus-size модель у світі показала відео з тренування

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Ешлі вже може скласти конкуренцію своєму тренерові - фото 1
Ешлі вже може скласти конкуренцію своєму тренерові / INFO NEWS Эшли Грэм (28 л.)

Всесвітньо відома модель Ешлі Грем приділяє достатньо уваги спорту. Так, дівчина показала цікаве відео зі свого тренування.

Ешлі, як і всі моделі, активно займається спортом. Але plus-size-красуня тренується не для того, щоб скинути вагу, а щоб її м'язи були в тонусі, а також для підтримки фізичного здоров'я.

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Цього разу Ешлі показала, як займається на повітряних полотнах. Виявляється, у Грем чудова розтяжка. Схоже, Ешлі вже може скласти конкуренцію своєму тренерові.

Днями Ешлі Грем сфотографувалася у короткій срібній сукні зі спокусливим розрізом на стегні та пікантним декольте. Також у моделі на фото вкладене волосся і доречний світлий макіяж.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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