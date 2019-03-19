Найсексуальніша модель plus-size поділилася фото у мереживній білизні

31-річна манекенниця Ешлі Грем поділилася в Instagram пікантним знімком, зробленим під час зйомок рекламної кампанії колекції біля басейну і красивого квіткового саду.

На Ешлі короткий чорний топ з мереживними рукавами і прозорі мереживні штани. Також у моделі об'ємне кучеряве укладання і красивий денний макіяж на обличчі.

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"Я хочу бачити вас у нарядах з моєї нової колекції", – написала Грем. Також зірка поділилася більш пікантним знімком, де вона знову в білизні. Грем відображена з красивого ракурсу.

"Я люблю білизну, мені нема, чого приховувати", – додала в підписі до фото модель. Грем не лукавить, коли каже, що не соромиться своєї фігури. Нещодавно на Мельбурнський фестиваль моди знаменитість приїхала в мереживній сукні, під якою було лише чорне боді, і виглядала Ешлі дуже ефектно.

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