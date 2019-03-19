Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліна Костенко Вибори президента України 2019

Найсексуальніша модель plus-size поділилася фото у мереживній білизні

  • 131
Грем не соромиться своєї фігури - фото 1
Грем не соромиться своєї фігури / ThePlaCe

31-річна манекенниця Ешлі Грем поділилася в Instagram пікантним знімком, зробленим під час зйомок рекламної кампанії колекції біля басейну і красивого квіткового саду.

На Ешлі короткий чорний топ з мереживними рукавами і прозорі мереживні штани. Також у моделі об'ємне кучеряве укладання і красивий денний макіяж на обличчі.

І ще: Найкрасивіша модель plus-size похизувалась стрункими ногами: фото

"Я хочу бачити вас у нарядах з моєї нової колекції", – написала Грем. Також зірка поділилася більш пікантним знімком, де вона знову в білизні. Грем відображена з красивого ракурсу.

"Я люблю білизну, мені нема, чого приховувати", – додала в підписі до фото модель. Грем не лукавить, коли каже, що не соромиться своєї фігури. Нещодавно на Мельбурнський фестиваль моди знаменитість приїхала в мереживній сукні, під якою було лише чорне боді, і виглядала Ешлі дуже ефектно.

Найсексуальніша модель plus-size поділилася фото у мереживній білизні - фото 315468
Найсексуальніша модель plus-size поділилася фото у мереживній білизні - фото 315467
Найсексуальніша модель plus-size поділилася фото у мереживній білизні - фото 315469

Читайте також: Гаряча модель plus-size похизувалась формами у купальнику

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4002
10 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило
  • 15 березня, 17:21
  • 1016
Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
  • Вчора, 12:13
  • 1806
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз