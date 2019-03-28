Спокуслива модель plus-size похизувалася фігурою в розкішній сукні

Одна із найпопулярніших plus-size манекенниць світу Ешлі Грем знову поділилася в мережі Instagram пікантним знімком. Дивіться, яка вона красива у цьому образі.

Зірка часто ділиться пікантними знімками й цей раз не виключення. Грем сфотографовано з красивого ракурсу. Модель не лукавить, коли каже, що не соромиться своєї фігури, адже вона у будь-якому вбранні виглядає дуже ефектно.

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На Ешлі короткий срібна сукня зі спокусливим розрізом на стегні та пікантним декольте. Також у моделі вкладене волосся і доречний світлий макіяж.

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