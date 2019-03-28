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Спокуслива модель plus-size похизувалася фігурою в розкішній сукні

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Ешлі Грем - фото 1
Ешлі Грем

Одна із найпопулярніших plus-size манекенниць світу Ешлі Грем знову поділилася в мережі Instagram пікантним знімком. Дивіться, яка вона красива у цьому образі.

Зірка часто ділиться пікантними знімками й цей раз не виключення. Грем сфотографовано з красивого ракурсу. Модель не лукавить, коли каже, що не соромиться своєї фігури, адже вона у будь-якому вбранні виглядає дуже ефектно.

І ще: Найсексуальніша модель plus-size поділилася фото у мереживній білизні

На Ешлі короткий срібна сукня зі спокусливим розрізом на стегні та пікантним декольте. Також у моделі вкладене волосся і доречний світлий макіяж.

До теми: Найкрасивіша модель plus-size показала фігуру в купальнику

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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