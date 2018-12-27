Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

PlayStation Classic істотно подешевшала в Україні

  • 19
Sony PlayStation Classic в Україні можна придбати за 1999 гривень - фото 1
Sony PlayStation Classic в Україні можна придбати за 1999 гривень / ComicBook.com

Відома ретро-консоль Sony PlayStation Classic різко подешевшала по всьому світу - десь ціна впала більш ніж на третину.

Знижки на PlayStation Classic торкнулися і українського ринку.

І ще: Роналду випустив свою гру для смартфонів

Так, Sony PlayStation Classic в Україні можна придбати за 1999 гривень (Rozetka, Eldorado, MOYO тощо). При цьому раніше ціни на пристрій стартували від 3399 гривень. Що стосується США, то вартість консолі опустилися з 99 до 59 доларів. У Великобританії цінник знизили до 49 фунтів, в той же час в багатьох країнах ЄС все ще просять 99 євро.

Як відомо, PlayStation Classic – це зменшена копія оригінальної консолі з емулятором і двадцятьма іграми всередині. Перелік включає Tekken 3, Final Fantasy VII, GTA, Resident Evil Director's Cut і Metal Gear Solid.

PlayStation Classic істотно подешевшала в Україні - фото 297908
PlayStation Classic істотно подешевшала в Україні

Читайте також: Harry Potter: Wizards Unite – трейлер нової гри від творців Pokemon GO

Джерело: itc.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі новорічні тури на кілька днів: Новий рік 2019 в Європі
  • 24 грудня, 16:21
  • 468
Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання українською
  • 22 грудня, 13:15
  • 12695
Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
  • 24 грудня, 12:13
  • 556
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Кіберспорт