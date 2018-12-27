PlayStation Classic істотно подешевшала в Україні

Sony PlayStation Classic в Україні можна придбати за 1999 гривень / ComicBook.com

Відома ретро-консоль Sony PlayStation Classic різко подешевшала по всьому світу - десь ціна впала більш ніж на третину.

Знижки на PlayStation Classic торкнулися і українського ринку.

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Так, Sony PlayStation Classic в Україні можна придбати за 1999 гривень (Rozetka, Eldorado, MOYO тощо). При цьому раніше ціни на пристрій стартували від 3399 гривень. Що стосується США, то вартість консолі опустилися з 99 до 59 доларів. У Великобританії цінник знизили до 49 фунтів, в той же час в багатьох країнах ЄС все ще просять 99 євро.

Як відомо, PlayStation Classic – це зменшена копія оригінальної консолі з емулятором і двадцятьма іграми всередині. Перелік включає Tekken 3, Final Fantasy VII, GTA, Resident Evil Director's Cut і Metal Gear Solid.

PlayStation Classic істотно подешевшала в Україні

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