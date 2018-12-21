Роналду випустив свою гру для смартфонів

Зірковий футболіст Кріштіану Роналду став героєм цікавої іграшки на телефоні.

Португальський форвард туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду запустив свою гру "Cristiano Ronaldo Soccer Clash".

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33-річний португалець виклав промо-відео додатка Instagram. "Моя нова гра тут! Тепер ви можете забивати голи, граючи зі своїми друзями! Киньте їм виклик і розкажіть потім, хто переможе!" – написав Роналду. Гра доступна для смартфонів на системах Android і IOS, скачати її можна безкоштовно.

А ще форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду вирішив позбутися своєї англійської нерухомості, він виставив на продаж свій особняк в Манчестері, в графстві Чешир.

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