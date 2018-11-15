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Harry Potter: Wizards Unite – трейлер нової гри від творців Pokemon GO

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Реліз Harry Potter: Wizards Unite намічений на 2019 рік - фото 1
Реліз Harry Potter: Wizards Unite намічений на 2019 рік / SlashGear

Творець Pokemon GO – компанія Niantic – презентував трейлер нової гри Harry Potter: Wizards Unite.

Harry Potter: Wizards Unite перенесе гравця у світ чарівництва і магії популярного бестселера з використанням технології доповненої реальності.

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Згідно з анонсом гри, користувачі зможуть вивчати заклинання і боротися із жахливими чудовиськами. Вони також отримають можливість об'єднуватися з іншими гравцями, щоб спільними зусиллями здолати могутніх ворогів. Реліз Harry Potter: Wizards Unite намічений на 2019 рік.

Після восьми років розробки у продажу з'явився монументальний вестерн від компанії Rockstar. Покупці цифрових копій Red Dead Redemption 2 вже почали вивчення прерій Дикого Заходу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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