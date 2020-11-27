PlayStation 5 обійшла Xbox Series X/S в ігрових тестах: розробники пояснили, чому

Microsoft позиціонувала Xbox Series X як найпотужнішу консоль покоління, проте реальні тести в іграх показали дещо інші результати. У деяких випадках PlayStation 5 обійшла конкурента у продуктивності та загальній стабільності геймплею. Чому усе так, пояснили розробники.

Як розповіли розробники у коментарі для The Verge, це пов'язано зі складністю підготовки ігор на Xbox.

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Працівники індустрії відзначили, що Microsoft надала доступ до девкітаму нових консолей пізніше Sony. До того ж працювати з ним виявилося непросто, тоді як інструментарій PS5 виявився зрозумілішим завдяки додатковій документації від виробника. У підсумку це призвело до появи багів і інших недоліків у версіях для Xbox Series X/S.

Microsoft вирішила не заперечувати наявність проблем з продуктивністю ігор на консолях нового покоління. Представники компанії заявили, що працюють зі студіями над вирішенням цих недоліків. Наприклад, Ubisoft вже підготувала перші патчі для Watch Dogs Legion і Assassin's Creed Valhalla – останню також використовували у тесті, де XSX злегка поступилася PS5.

Нагадаємо, що світовий запуск Xbox Series X / S відбувся 10 листопада, а PlayStation 5 надійшла у продаж 12 числа у низці країн і 19 листопада по всьому світу. Зараз у більшості магазинів спостерігається серйозний дефіцит консолей (який триватиме ще довго), однак це не завадило PS5 і XSX показати найкращий старт в історії відповідних брендів.

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