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Блогер розповів про несподівану перевагу Xbox Series X над PlayStation 5
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Про технічну перевагу Xbox Series X над PlayStation 5 вже говорилося неодноразово. Обидві консолі надійшли в продаж, і в мережі предостатньо відгуків і оглядів як від профільної преси, так і від звичайних користувачів. Але вони не пролили світло на геть усе, що стосується консолей!
Авторам YouTube-каналу HDTVTest усе ж вдалося знайти ще одну важливу відмінність між Xbox Series X та PlayStation 5.
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Блогер провів детальне порівняння Xbox Series X і PlayStation 5 при використанні консолей з 48-дюймовим OLED-телевізором LG серії CX. Обидві консолі були під'єднані сумісним кабелем по HDMI 2.1. Однак приставка Microsoft у цьому випадку показує пропускну здатність в 40 ГБ/с, натомість на японському опоненті з незрозумілих причин стоїть обмеження у 32 ГБ/с.
У результаті Xbox Series X виводить на екран зображення з колірною субдискретизацією 4: 4: 4 в той час, як у PlayStation 5 цей показник становить 4: 2: 2. Отже, картинка на американській приставці має кращий вигляд. Правда, помітити це можна лише при запуску ігор з частотою 120 кадрів на секунду.
Неясно, чи є менша пропускна здатність по HDMI 2.1 у PlayStation 5 апаратним або програмним обмеженням. Коментарі від Sony з цього приводу ще не надходили.
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