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Playboy відновлює друковане видання: коли вийде перший випуск
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У лютому 2025 року вийде друком оновлений журнал Playboy, що не видавався від березня 2020 року через труднощі, спричинені епідемією ковіду.
Про це заявила власниця франшизи міжнародної компанії PLBY Group Inc.
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У новому Playboy буде представлено все, що зробило це видання культовим: незабутні фотографії, інтерв’ю, порадник, зображення знаменитостей, які завжди було центральним компонентом журналу з моменту його заснування, запевняють видавці.
Головним редактором журналу буде Марк Гілі, який обіймає цю посаду з 2020 року. Раніше Гілі керував GQ., Rolling Stone, був головним редактором Men's Journal.
Водночас компанія має намір активно розвивати свої нові цифрові проєкти. Уже запустили новий вебсайт Playboy.com, на якому представлені публікації, що стосуються стилю життя чоловічої аудиторії, захоплення спортом, автомобілями, подорожами, а також величезний масив архівів Playboy, включно з інтерв’ю.
Оригінальний контент створюватиметься з акцентом на сприйнятті економіки творців, співпрацюючи з деякими з провідних творців сучасності, щоб продемонструвати свої унікальні інтереси. Playboy також активував електронну комерцію та соціальні ініціативи з цими творцями для створення динамічного, свіжого вмісту в усіх наших каналах розповсюдження, – зазначено в повідомленні компанії.
Наприкінці цього місяця стартує онлайн-шоу зі всесвітнього пошуку Найкращої дружки року 2024, переможницю представлять у першому числі оновленого журналу. Також стартує Кастинг зайчика Банні, найкращих учасників представлятимуть упродовж наступного року щомісяця онлайн.
Playboy – квінтесенція культового бренду, і він завжди був чимось більшим, ніж журнал – це оригінальний бізнес творців, який за останні сімдесят років започаткував сотні кар’єр, – заявив головний виконавчий директор PLBY Group Бен Кон. – Наша місія – повернути Playboy популярність, і наші творці Playboy Club будуть невід’ємною частиною цих зусиль. Ми співпрацюємо з ними, щоб розробляти вміст на всіх каналах, включаючи інтернет, соціальні мережі, комерцію, події та друкований журнал. Рішення відновити випуск журналу Playboy відображає прагнення компанії адаптуватися до медіаландшафту, водночас зберігаючи багату спадщину бренду, включаючи високоякісну журналістику, переконливу розповідь і провокаційний контент, який визначав Playboy протягом десятиліть.
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