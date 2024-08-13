Музика, що рятує від конфліктів: Ivan Liulenov презентував сингл "Винний"

Романтичний гуморист та виконавець Іван Люленов представив саундтрек для пар, які проходять через складні етапи у своїх стосунках. У пісні "Винний" кожен впізнає себе.

Неймовірний трек вже доступний на всіх музичних платформах.

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Пісня сповнена іронії та гумору, але в ній є й важлива думка: в кінці дня не важливо, хто правий, а хто винний. Головне, щоб ваші зусилля завжди були спрямовані на те, аби зробити її щасливою.

Ivan Liulenov через легку танцювальну мелодію та прості, але влучні слова, говорить про важливість компромісу та любові в стосунках, навіть коли здається, що "винен" завжди один.

Пісня-спостереження про негаразди у стосунках, де чомусь завжди винен…він. І це не для того, щоб усі пари зараз сварилися і зʼясовували, хто насправді правий, а хто ні. Настрій пісні такий, аби закохані, які проходять зараз кризовий період свого життя, послухали це і впізнали себе. Посміялись і далі рухалися пліч-о-пліч, – ділиться Іван Люленов.

Над треком працював відомий саундпродюсер Евген Тріплов.

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