Укрзалізниця має спеціальний резерв квитків для військових – як придбати

Це нововведення дозволяє військовим швидше і зручніше отримувати квитки на поїзди, що слідують до і з прифронтових міст.

Укрзалізниця створила спеціальний резерв квитків на поїзди для українських військових, який доступний для онлайн-бронювання. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

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Щодня понад 500 військових мають можливість скористатися цим резервом, що дозволяє оперативно розв'язувати питання про подорожі. Перелік поїздів, які входять до резерву, постійно оновлюється і розширюється відповідно до потреб. Крім того, резерв доступний і для родичів військових, які подорожують до шпиталів, щоб відвідати своїх близьких.

Щоб забронювати квитки, потрібно перейти за посиланням. Якщо необхідний маршрут не представлений у переліку, можна звернутися на гарячу лінію 0 800 503 222 для отримання додаткової інформації та допомоги.

Нагадаємо, з 1 серпня введено тимчасовий захід для боротьби з перекупниками на період пікових перевезень. Щоб купити квитки на міжнародні рейси, тепер потрібно буде підтвердити свою особу через електронний сервіс "Дія. Підпис". Цей процес забезпечить додаткову перевірку покупця, що підвищить безпеку та допоможе запобігти шахрайству.

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