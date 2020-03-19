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Карантин Коронавірус

Playboy припинить випуск друкованої версії журналу

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Playboy - фото 1
Playboy / hypebeast

Друкована версія чоловічого еротичного журналу Playboy стане останньою у 2020 році через спалах коронавірусу. Про це заявив керівник Playboy Enterprises Бен Кон у відкритому листі.

Легендарний глянець перестане виходити в друкованому вигляді у США вже навесні поточного року. Найближчим часом в продаж надійде остання версія друкованого Playboy. Тепер весь контент від Playboy буде доступний тільки в цифровому форматі. Зокрема, це такі продукти, як Playboy Interview, 20Q, Playboy Advisor, а також Playmate.

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Відзначається, що таке рішення було на розгляді вже якийсь час. Його прийняття прискорила пандемія коронавірусу і викликана нею криза.

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Глава Playboy Enterprises Бен Кон повідомив, що журнал буде орієнтуватися в першу чергу на цифровому варіанті видання. При цьому наголошується, що у 2021 році компанія збирається повернутися до друкованого формату. Для цього будуть розроблятися "різні нові форми".

Playboy почав виходити у США з 1953 року і був заснований Х'ю Хефнером. Раніше у 2015 році журнал намагався "експериментувати" з форматом видання, відмовившись від оголених жінок на обкладинках. У лютому 2017 року це рішення було скасовано.

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Джерело: medium
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