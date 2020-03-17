Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Аналітики очікують долар по 30 гривень

  • 24
Курс валют - фото 1
Курс валют / apostrophe

Падіння української валюти може зупинитися, якщо припиниться паніка і стабілізуються фінансові ринки.

Курс долара в Україні може зрости до 30 гривень за двох умов, вважає аналітик Альпарі Максим Пархоменко.

І ще: 20 найбагатших людей планети за день втратили 78 мільярдів доларів

За його словами, це можливо, якщо продовжиться паніка і погіршиться ситуація на світових фінансових ринках. "Паніка зможе витягнути долар до 30 гривень, але увагу потрібно звертати не на курс, а на ситуацію зі світовими фондовими ринками", – сказав він.

При цьому Пархоменко впевнений, що за відсутності паніки курс гривні зупинить падіння. "Очікувати цього можна не раніше, ніж наступного тижня", – уточнив Пархоменко.

Аналітики очікують долар по 30 гривень - фото 392697

Читайте також: Як у Гонконзі боротимуться з економічними наслідками коронавірусу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото
  • 15 березня, 16:55
  • 478
Як зробити антисептик для рук у домашніх умовах: покрокова інструкція
  • Вчора, 14:23
  • 1300
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2170556
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Економіка Коронавірус