Аналітики очікують долар по 30 гривень

Падіння української валюти може зупинитися, якщо припиниться паніка і стабілізуються фінансові ринки.

Курс долара в Україні може зрости до 30 гривень за двох умов, вважає аналітик Альпарі Максим Пархоменко.

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За його словами, це можливо, якщо продовжиться паніка і погіршиться ситуація на світових фінансових ринках. "Паніка зможе витягнути долар до 30 гривень, але увагу потрібно звертати не на курс, а на ситуацію зі світовими фондовими ринками", – сказав він.

При цьому Пархоменко впевнений, що за відсутності паніки курс гривні зупинить падіння. "Очікувати цього можна не раніше, ніж наступного тижня", – уточнив Пархоменко.

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