20 найбагатших людей планети за день втратили 78 мільярдів доларів

Сукупні статки 20 найбагатших людей світу у четвер (12 березня) скоротилися на $ 78 млрд у результаті найсильнішого з 1987 року обвалу світових фондових індексів.

Статки найбагатшої людини у світі – Джеффа Безоса – скоротилися на $ 8 млрд (або на 7,13%) до $ 104,4 млрд. Акції належного йому інтернет-ритейлера Amazon впали на 8%.

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Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг зі свого статку втратив $ 5,7 млрд (9,05%). Засновник Oracle Ларрі Еллісон – $ 5,6 млрд (9,74%). Засновник Microsoft Білл Гейтс – $ 5,3 млрд (5,07%), власник інвестфонду Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт – $ 5,2 млрд (6,83%).

Найбільше грошей втратив Джефф Безос / gettyimages

Однак не всі мільярдери стали біднішими, адже акції досить великого числа компаній хоч трохи, але подорожчали. У результаті Лін Лі, інвестор з Шеньчженя, став багатшим на $ 576 млн (на 10,79%), Ендрю Форрест, власник гірничорудних бізнесів з Австралії – на $ 376 млн (5,51%). І розбагатілих (на кілька десятків мільйонів доларів кожен) щасливчиків у списку Forbes-500 кілька десятків.

Зауважимо, що восьмеро найбагатших людей світу володіють статками рівними багатству половини людства. Розрив у рівні добробуту населення світу сьогодні більший, ніж був будь-коли.

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