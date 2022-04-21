Пластична спецоперація: зірка "Скаженого весілля" висміяла Марченко у новому відео

Акторка Інна Приходько продовжує тішити українців кумедними пародіями на Оксану Марченко, дружина Віктора Медведчука, яка активно записує звернення до очільників різних країн з проханням врятувати проросійського олігарха з-під варти. Темою нового ролика стали зміни у зовнішності Марченко.

34-річна українська акторка та комікеса Інна Приходько вже майже влилась в образ Оксани Марченко, яка сльозливо просить у світових лідерів посприяти тому, щоб її чоловік Віктор Медведчук вийшов на волю. Звісно ж, список злочинів антиукраїнського політика навряд чи дозволить це зробити коли-небудь, але Марченко продовжує дивувати мережу дивними зверненнями. Тому й зірка "Скаженого весілля" не втрималась від чергового відеотролінгу на своєму профілі в інстаграмі.

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Цього разу Інна Приходько звернула увагу на зовнішність колишньої телеведучої, яку вдалось впізнати не одразу. "Пластична спецоперація", – весело зауважила акторка під роликом. До слова, у короткій пародії не обійшлось без порівняння Медведчука зі "чмонею" (мем, що висміює незграбний образ російських військових, які опинились у полоні).

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