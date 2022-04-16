Melovin назвав Оксану Марченко актрисою без Оскара, пригадавши X-фактор

Melovin згадав, що робила Марченко за кулісами X-фактору / кадр з відео

Нещодавно Оксана Марченко бідкалася, що СБУ затримали її чоловіка Віктора Медведчука. Колишня телеведуча намагалася з усіх сил показати, що вона – жертва "режиму". Але Melovin нагадав, якою вона є насправді.

У своєму інстаграмі він нагадав, як вона поводилася під час X-фактору. Melovin розповів, якою була її поведінка у далекому 2015 році.

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Оксана Марченко висміювала Melovin під час X-фактора

Насмішки з боку, жартування та уїдливі коментарі щодо моєї зовнішності – лінзи, татуювання… мене назвали сатаністом і що я не від Бога, – розповів він.

Співак підкреслив, що образ душевної та доброзичливої ведучої розбився ще до того, як увімкнулися камери. Тож тепер у нього нарешті склався пазл актриси без Оскара.

Колись, обіймаючи діток, зараз сидіти та спостерігати, як на твоїй землі їх безжально вбиває кум, – підкреслив він.

Melovin додав, що зараз в Оксани Марченко є можливість стати паломницею, не включаючи камери. Але, очевидно, цей пост вона не читала. Інакше складно пояснити, для чого вона дала пресконференцію російським ЗМІ.

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