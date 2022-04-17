Перший блін кумом: зірка "Скаженого весілля" епічно тролить Оксану Марченко

Українська акторка Інна Приходько кумедно висміює "паломницю" Оксану Марченко, яка почала записувати масові звернення до лідерів різних країн з проханням звільнити її чоловіка. Але цим дружина Медведчука лише збільшила шанси на появу мемів з нею.

Новина про затримання кума путіна Віктора Медведчука стала однією з приємних для українців за останні місяці, але дружині проросійського політика Оксані Марченко це не сподобалось. Тож вона почала активно знімати дивні ролики зі зверненнями до президентів та політиків з різних країн. Звісно ж, це не могла оминути увагою українська акторка Інна Приходько, відома завдяки фільмам "Скажене весілля", пише Радіо MAXIMUM.

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На своєму профілі в інстаграм Приходько опублікувала вже дві кумедні пародії на Марченко, зауваживши, що "перший блін не комом, а кумом".

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