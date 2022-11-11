Пивоваров і NK показали красу природу і дух свободи у пісні "Там у тополі" на вірші Тичини

Артем Пивоваров та NK у межах культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти" представили спільну музичну роботу "Там у тополі" на вірші Павла Тичини. Слухайте оригінальну версію!

Пісня "Там у тополі" поєднала в собі одразу два вірші українського поета: "Там тополі у полі" та "Де тополя росте...". Павло Тичина дуже любив природу і талановито зображав її у поезії. За допомогою метафор та реалістичного опису деталей Тичина вміло змальовував красу України та єднання людини з природою.

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"Твої вірші, мої ноти" – авторський культурний проєкт Артема Пивоварова. Створений задля популяризації та підтримки української культури, поетів і письменників через призму музики. Налічує пісні на твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Старицького, Павла Тичини та інших видатних українських поетів.

У цій роботі кожен може впізнати себе. Українці завжди любили рідну землю, цінували свободу та вміли насолоджуватися нею. Настрій пісні "Там у тополі" передає цей внутрішній стан.

У своїх творах Павло Тичина дуже майстерно описує природу та взаємодію людини з нею. Його поезія сповнена любов'ю до українських краєвидів. До того ж поет настільки влучно передає кожну деталь, що можна практично відчути буйний вітер, спів тополі чи шум жита, про які він пише. Багатьом українцям зараз дуже бракує рідних пейзажів, тож робота "Там у тополі" – можливість подумки перенестися на Батьківщину під час прослуховування пісні або перегляду відео", – коментує Артем Пивоваров.

Я завжди з особливим захопленням працюю над україномовними піснями, бо наша мова неповторна. Тому проєкт "Твої вірші, мої ноти" став для мене цікавим експериментом, який об'єднав нашу сучасність з українською класикою. У пісні "Там у тополі" звучать слова славетного Павла Тичини з одразу двох неймовірних творів, у яких тополя – символ величі людського духу, його жага свободи та щастя. Сьогодні для всіх українців це має особливий сенс. Тому було по-справжньому зворушливо записувати цю роботу. Хотілося вокально передати ту енергію та міць, якими пронизані слова автора та підкреслити це якісним потужним музичним супроводом. Я думаю, що нам вдалося і, сподіваюся, слухачі відчують посил, який сам автор вкладав у кожне слово, і який ми постаралися відтворити у кожному звуці", – зазначає NK.

Слухати пісню Артем Пивоваров & NK – Там У Тополі:

Слова пісні Артем Пивоваров & NK – Там У Тополі:

Там у тополі

Там у тополі в полі, на волі, на волі!

Там у тополі в полі

Там у тополі в полі, на волі, на волі!

Там у тополі в полі

Там у тополі в полі, на волі, на волі!

З буйним вітром свавольним і диким, диким!

Моя пісне, вогниста, шалена, шалена!

Хтось на заході жертву приніс богам, напевно.

В моїм серці і бурі, і грози,

Й рокотання — ридання бандур…

Моя пісне! Вогнистих акордів...

Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй!

В моїм серці і бурі, і грози,

Й рокотання — ридання бандур…

Моя пісне! Вогнистих акордів...

Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй!

Там у тополі в полі, на волі, на волі!

Там у тополі в полі

Там у тополі в полі, на волі, на волі!

Там у тополі в полі

Де тополя серед поля і співає, і шумить,

Хилить вітер жито, віє, облітає хмарами.

Ой на-на-най, простори які!

Ой на-на-най, любо-мило землі.

Ой на-на-най, де не глянь - колоски

Та всі в сріблі, в золоті.

Там у тополі, на волі там

Там у простори йду я, йду я

Ой там і хмара похмура, але не я, але не я

Там у тополі, на волі там

Там у простори йду я, йду я

Там у тополі, на волі там...

Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй! Дуй!

Там у тополі в полі, на волі, на волі!

Там у тополі в полі

Там у тополі в полі, на волі, на волі!

Там у тополі в полі

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