Пісні відомих музикантів потрапили в підручники з української літератури для 7 класу

Пісні українських музикантів Святослава Вакарчука, Олега Псюка, Івана Клименка та Петра Солодухи розмістили на сторінках підручників з української літератури для 7 класу.

Зокрема, школярі вивчатимуть такі композиції як "Квіти мінних зон", "Місто Марії", "Біля тополі" та "Стефанія".

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Такі твори вирішили розмістити автори підручника у розділі "Сучасні військово-патріотичні пісні". Учням пропонують поміркувати над прочитаним та зацитувати рядки.

Зокрема, у пісні "Квіти мінних зон" діти мають пояснити, як вони розуміють цю метафору. У наступній пісні учням пропонується поміркувати, який епізод російсько-української війни відтворено у тексті та навести цитати для підтвердження власної думки.

Пісні українських музикантів

У завданні до тексту "Біля тополі" учні мають визначити мотив пісні та розповісти, що вони знають про автора слів та його музику.

Після прочитання тексту "Стефанія" школярі повинні довести, що ця пісня – ода матері. Крім того, дітям пропонується процитувати рядки, де герой ділиться своїми спогадами про власну маму.

Пісні українських музикантів

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