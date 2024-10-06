Несподіваний дует: гурт TVORCHI презентував трек "Каланхое" з POZDNIAKOV

TVORCHI представили студійну версію треку "Каланхое" та відео на нього з молодим співаком Pozdnіakov. Пісня вже стала хітом у соцмережах та підкорила телеглядачів у живому виконанні артистів.

TVORCHI представили свій новий фіт "Каланхое", створений у співпраці з підопічним на шоу "Неймовірні дуети" Pozdniakov. Пісня миттєво зачарувала зіркових журі своєю щирістю та глибокими емоціями – вона про історію кохання без хепі-енду, яка знайома кожному.

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Андрій Поздняков став підопічним гурту TVORCHI у проєкті "Неймовірні дуети" на Новому каналі. Артисти обрали хлопця серед десятків претендентів – він підкорив їх своєю харизмою та грою на гітарі. TVORCHI та Поздняков написали трек "Каланхое", який виконали наживо у дуеті на проєкті.

MONATIK, співачка KOLA, Wellboy, KAZKA та інші члени журі відразу ж назвали трек хітом, а глядачі та інтернет-користувачі завалили соцмережі TVORCHI коментарями з проханням випустити студійну версію треку.

Авторство тексту треку та мелодії вокалу належить Андрію Позднякову, а музику та саунд написав та спродюсував Андрій Гуцуляк з гурту TVORCHI. Pozdnіakov поділився, що на написання тексту його надихнув батько, який колись приїхав в гості до них з дружиною з квіткою каланхое.

Наше суспільство має досить стереотипну думку про те, що лише дівчата можуть кидати хлопців і розривати стосунки. Але і дівчатам розбивають серця. Героїня пісні дуже хоче бути з хлопцем, він залишається, але обоє розуміють, що завтра він поїде назавжди, – розповів Pozdniakov.

Хлопець додав, що неймовірно радий, що саме TVORCHI обрали його у свою команду. Виступ у дуеті з TVORCHI з піснею "Каланхое" на проєкті став першим виступом на великій сцені у житті Андрія.

Андрій і Джеффрі поділились безцінним досвідом, багато чому мене навчили і показали, як все працює. Наше спілкування було максимально комфортним для мене, дуже їм дякую за це, – поділився Pozdniakov. – Хотів би додати, що насправді хлопці дуже прості, надихаючі та щирі. Мені передалась їхня легкість і творчість. Не дарма вони собі обрали таке ім'я.

Віддати свій голос за Андрія Позднякова та трек "Каланхое" можна буде у фіналі шоу "Неймовірні дуети", що відбудеться 16 жовтня на Новому каналі.

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