Пісня "Stefania" гурту KALUSH посіла третє місце у Spotify Global Viral

Буквально тиждень тому гурт KALUSH Orchestra переміг на Євробаченні-2022 з піснею "Stefania". Тепер ця пісня посіла третю сходинку у чарті Spotify Global Viral.

Зауважимо, що відповідний чарт оновлюється кожного тижня. Цього разу до трійки найпопулярніших пісень у Spotify Global Viral стала переможна композиція "Stefania" гурту KALUSH Orchestra.

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Якщо ви не знали, то рейтинг формується автоматично. До ТОП 50 потрапляють тільки ті пісні, які слухали найбільше упродовж попереднього тижня.

Цікаво! До фіналу Євробачення 2022 композиція посідала 32, а потім 21 місце.

Не менш цікавою є статистика прослуховувань пісні на ютуб-каналі Євробачення. Виступ у фіналі пісенного конкурсу вже переглянули понад 16 мільйонів разів.

KALUSH Orchestra – Stefania, слухайте онлайн переможну пісню:

Нагадаємо, що 14 травня відбувся фінал Євробачення 2022. Під час нього хлопцям з KALUSH Orchestra вдалося перемогти, набравши 631 бал від професійного журі та глядачів.

Олег Псюк після виступу на пісенному конкурсі звернувся до світової спільноти. У своїй промові він закликав врятувати Маріуполь, а також тих, хто перебуває на комбінаті "Азовсталь".

Я прошу всіх вас, будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю. Допоможіть "Азовсталі" зараз!, – закликав Псюк.

Зауважимо, що відразу ж у мережі висловлювали побоювання, що Україну дискваліфікують через політичний заклик. Але організатори конкурсу розцінили слова Псюка як гуманітарне прохання, тож це ніяк не вплинуло на наші шанси перемогти.

До слова, саме заклик Олега Псюка відразу вибив "Azovstal" і "Mariupol" у тренди пошукової системи Google. Тож гурт не лише здобув перемогу, а й зробив усе можливе для того, щоб тема Маріуполя лунала по всьому світу ще гучніше.

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