KALUSH виступив у фіналі Євробачення 2022 та закликав усіх підтримати Маріуполь

У фіналі Євробачення 2022 KALUSH Orchestra зворушливо виконав пісню "Stafania". Але максимум мурашок по шкірі викликав заклик гурту після виступу. Хлопці попрохали весь світ підтримати Маріуполь та "Азовсталь".

Гурт KALUSH Orchestra виступив у фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2022. Колектив на відмінно виконав пісню "Stefania", а підспівував йому без перебільшень весь світ. Дивіться на Радіо MAXIMUM виступ наших представників!

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Весь зал аплодував і співпереживав гурту KALUSH під час його виступу. І тут немає нічого дивного, адже разом з нашими хлопцями на сцені був кожен українець. Кожен, хто зараз потерпає від російської агресії. Тож ми надзвичайно пишаємося нашими музикантами!

KALUSH Orchestra – Stefania: дивіться потужний виступ гурту

Напередодні у мережі активно закликали KALUSH Orchestra скористатися моментом і в фіналі закликати світову спільноту допомогти захисникам Маріуполя. І попри те, що на наш гурт очікує дискваліфікація або штраф, соліст Олег Псюк звернувся до всього світу. Він попрохав врятувати людей з Маріуполя та "Азовсталі" зокрема. І цей вчинок надзвичайно потужний.

Я звертаюся до усіх вас: Будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" Негайно, – закликав він.

Яким би не було рішення суддів на Євробаченні 2022, наші хлопці вже перемогли. Ми показали, що не боїмося порушувати правила. Що для нас життя людей важливіші. І що ми голоситимемо всюди, щоб нас почули, і щоб нам допомогли та врятували захисників Маріуполя!

Цікаво! Після виступу гурту шанси України на перемогу вкотре зросли, якщо вірити букмекерам. Тепер мовиться на про 60, а про 62%.

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