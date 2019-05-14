Пісня льоду і полум'я: Джордж Мартін пояснив затримку виходу фіналу

Американський письменник Джордж Мартін відповів на звинувачення в тому, що він навмисно затягує вихід фінальних книг з циклу Пісня льоду і полум'я, що стала основною для культового серіалу Гра престолів.

Про це він повідомив у своєму блозі.

І ще: Гра престолів 8 сезон: усі інтимні сцени улюбленого серіалу (18+)

Мартін категорично заперечує будь-які змови або таємні контракти з телеканалом НВО, що забороняють йому публікувати два томи з решти із циклу романів. За словами письменника, його видавці по всьому світу, та й він сам, не пішли б на це, бо вони заробляють "мільйони і мільйони доларів щоразу, коли виходить нова книга".



Автор підкреслює, що єдиною причиною, за якої книги не виходять у друк, є те, що вони не готові. За словами Мартіна, зараз він працює над Вітрами зими, а за книгу Мрії про весну візьметься після закінчення шостого тому.

Пісня льоду і полум'я

Читайте також: Гра престолів 8: фанати побачили новий ляп (фотофакт)