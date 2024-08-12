"У молодості немає віку": красиві та влучні цитати до Міжнародного дня молоді

Молодість – це барвистий сад, де кожна квітка – це мрія, що чекає на розквіт. Це час, коли серце б'ється в унісон із ритмом Всесвіту, а душа прагне до нескінченних висот.

У цей особливий день, День молоді, давайте разом поринемо в юність. Радіо МАКСИМУМ ділиться з вами мудрими словами, які надихнуть на нові звершення та допоможуть звернути увагу на те, що може здаватись неважливим у моменті.

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Про життя та молодість

Перші двадцять років – найдовша половина життя. (Р. Сауті)

Добру частину свого життя зайняті ми випалювання того, що виростили в серці своєму в юності. Ця операція називається набуттям досвідченості. (О. Бальзак)

У житті кожна хвилина таїть у собі диво та вічну юність. (А. Камю)

Поки ти молодий, у цьому довгому обмані, званому життям, ніщо не здається таким відчайдушно бажаним, як необачний крок. (Ф. Саган)

Якщо тобі пощастило і ти в молодості жив у Парижі, то де б ти не був потім, він до кінця днів твоїх залишиться з тобою, бо Париж — це свято, яке завжди з тобою. (Е. Хемінгуей)

З погляду молодості життя є нескінченне майбутнє, з погляду старості дуже коротке минуле. (А. Шопенгауер)

Про вік та молодість

У молодості немає віку. (П. Пікассо)

Що посієш у юності, то пожнеш у зрілості. (Г. Ібсен)

У віці як такому я не бачу нічого романтичного. Або ви цікаві в будь-якому віці, чи ні. Немає нічого особливо цікавого в тому, щоб бути старим, або в тому, щоб бути молодим. (К. Хепберн)

Молодість – великий недолік для того, хто вже немолодий. (А. Дюма (батько))

Хлопець стає дорослим, коли починає розуміти, що дорослих немає. (Ж. Сесброн)

40 років — це такий вік, коли нарешті почуваєшся молодим. Але вже надто пізно. (П. Пікассо)

Хіба це нормально, коли таким молодим людям, як ми. вже під сорок? (Г. Лауб)

Молодість – це не кількість років, а стан духу. (Д. Енеску)

Юність думає про сьогодення, зрілий вік не нехтує ні сьогоденням, ні минулим, ні майбутнім. (Ф. Рохас)

Про старість та молодість

Молодість кінчається разом з егоїзмом, старість починається з життя інших. (Г. Гессе)

Коли людина стара, вона має більше робити, ніж коли була молода. (І. Гете)

Якби молодість знала, а старість могла! (А. Етьєн)

У старості той самий апетит, що у молодості, тільки зуби не ті. (Магдалена Самозванець)

Сумнішого виду молодого песиміста може бути лише вид старого оптиміста. (М. Твен)

Як зауважив один мудрець, молодості, яка нічого собі не прощає, все прощається; а старості, яка все прощає собі, нічого не прощається. (Б. Шоу)

Трагедія старості не в тому, що ти старий, а в тому, що, як і раніше, вважаєш себе молодим. (О. Уайльд)

Юність змінює свої смаки через палкість почуттів, а старість зберігає їх незмінними за звичкою. (Ф. Ларошфуко)

Сорок років – це старість молодості, п’ятдесят – це молодість старості. (В. Гюго)

Скупість є порок старості, як марнотратство – юності. (А. Шопенгауер)

У старості людина краще вміє запобігати нещастям, а в молодості – легше переносити їх. (А. Шопенгауер)

Мені подобаються в молодій людині якісь хороші риси старості, а в старому якісь хороші якості молодості. (М.Т. Цицерон)

Межа старості не встановлена, не існує, і життя старих виправдана, поки вони можуть нести тягар обов'язку і зневажати смерть. Тому старість навіть мужніша і сильніша за молодість. (М.Т. Цицерон)

Боротьба молодості проти старості, по суті лише уявна боротьба… Старість — майбутнє молодості, якого вона раніше чи пізніше має досягти. Навіщо боротися? Щоб швидше постаріти? Щоб скоріше піти? (Ф. Кафка)

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