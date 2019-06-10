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Пісні на випускний 2019: найкраща музика для шкільного свята

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музика на випускний - фото 1
музика на випускний

Скоро українські учні отримають атестати та остаточно попрощаються зі школою. День випускного для старшокласників символізує прощання з дитинством. Ми підготували для вас підбірку найкращих пісень, які можна включити на дискотеці на випускний!

Веселі та зворушливі пісні про випускний – у нашій підбірці!

На Випускний школярі попрощаються із дитинством, тому важливо завершити важливий етап у житті красиво. Передати зворушливість моменту зможуть саме українські пісні. Нумо вчити тексти пісень разом, які нагадають вам про шкільні роки.

І ще: Випускний 2019: шокуючі ціни, скільки коштує вбрання і бенкет випускників

Анна Трінчер – Школа

ВІА Кіп'яток – Випускний

Любовные истории – Школа

Скрябін – Випускний

Баста – Выпускной

Павло Зібров – Шкільний вальс

Наталія Май – Пісня випускників

Пародія на ТІК – Випускний

Оксана Корзун – Прощальний вальс

Аліса Кожикіна та Кирило Скрипник – Выпускной

До теми: Привітання з випускним 2019 від батьків і вчителів: вірші, проза, картинки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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