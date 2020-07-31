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Прикольні тости на Випускний вечір: смішні привітання для випускників 2020
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Сказати смішний тост на Випускному вечорі й потішити однокласників, батьків та вчителів легше, ніж ви думаєте. Оберіть будь-який тост із нашої добірки й прочитайте його. Насолоджуйтеся цим днем від душі!
Для того, щоб гарно сказати тост, потрібно перестати хвилюватися, бути щирим у своїх словах, говорити чітко, не спішити, робити паузи. А гарний текст для привітання з Випускним оберіть з цих чудових тостів на українській мові, які ми підготували для вас.
І ще: Привітання з Випускним 2020 в прозі: вітання для випускників своїми словами
Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте до потрібного розділу:
Прикольні тости з Випускним у прозі
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Для випускників
Випиймо за нашу веселу і дружну компанію. Спонсор сьогоднішнього вечора – союз трьох "Н": "настрій", "неповторна компанія" і "чи не випити нам ще?" Так давайте будемо дотримуватися цього союзу! Зустрічаймося частіше, даруючи один одному позитив, веселощі та відмінний настрій. Бажаю кожному з нас бути життєрадісним, енергійним і бадьорим духом по життю.
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Бути присутнім в хорошій компанії, з достатком частувань та напоїв – це як любов другої половинки. Хочеться ще і ще, кожен день! Сьогодні у нас особливо спекотне напруження позитивних емоцій в нашій компанії, так що пропоную розбавити його холодненькою міцненькою! До дна!
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Сьогодні ми відкриваємо дорогу в нове, бентежне доросле життя. Піднімемо келихи та вип'ємо до краплі, за те, щоб кожен знайшов свій, відповідний для нього шлях, який зробить його щасливим. Нехай перешкод на цьому шляху залишиться стільки, скільки крапельок у нас в келихах.
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Від випускників
Ми тільки вступаємо у доросле життя, але вже знаємо, що у житті без чорних смуг ніяк. Так ось, якщо смуги й чорні, то нехай тільки у вигляді чорної ікри, чорного "Мерседеса", чорних діамантів і відпочинку на Чорне море. Як же добре, коли все добре! І мій тост за це – за наше щасливе смугасте життя! Нехай у кожного з нас все буде просто чудово, незвичайно, офігенно, чудово і незрівнянно!
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Від батьків
Ось і випустилися наші діти та прямо йдуть у доросле життя! Настав час їм вилітати зі своїх сімейних гнізд і своїми руками будувати долю! І все, що ми можемо зробити – побажати їм удачі, вірити в них до кінця і допомагати в усьому, в чому тільки зможемо. Вип'ємо за те, що вони вже не діти, що більше не буде ніколи цих буднів за партою, відповідей у дошки. Попереду доросле і суворе життя. Нехай у кожного майбутнє буде щасливим!
Короткі тости на Випускний прозою
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Від однокласників
Життя – як корабель, а ми відправляємося у плавання і ми – капітани. Так вип'ємо за те, щоб на цьому кораблі працювали три матроси – Щастя, Здоров'я і Любов!
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Нумо випиймо за цей момент, за цю мить. Оскільки це ніколи не повториться!
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У такі моменти все частіше і частіше хочеться цитувати слова однієї відомої та всім нам знайомої пісні: "Як здорово, що всі ми тут сьогодні зібралися..." Адже дійсно, краще місця і компанії не придумаєш! За це і пропоную випити!
***
Випиймо за радість! Нехай це буде єдине, що приходить в наше життя без запрошення!
***
У цей швидкий і стрімкий час, здається, часом, не встигаєш налити кави, а вона уже холодна, не встигаєш почати тиждень, а вже п'ятниця. Так випиймо за острівці спокою, і за можливість ось так от зібратися і відпочити!
Оригінальні тости на Випускний у віршах
***
Йдучи зі шкільного двору,
Пам'ятай ти прості дві поради:
Пролетять листи календаря,
На все в житті не знайдеш відповіді.
І не важливо, що ні вищербив
Всіх наук, що вчать зараз в школі.
Головне, що б ти завжди любив,
Справедливим бути по своїй волі!
***
Від вчителів
Випускний – це зовсім не кінець,
Навпаки ж, це нового чогось початок.
І ось новий щабель переступити час настав.
Новий етап, дорогі випускники, починається у вас,
Будьте впевненішими в сто раз,
Ніколи не здавайтеся на півдорозі,
Переступаючи всі перепони на своєму шляху.
Не хвилюйтеся і не сумуйте,
Всі негаразди та труднощі долайте!
***
Я келих свій підіймаю,
І за нас всіх випиваю,
Нехай нам буде добре,
І у всіх справах звернемо гори!
За сонця сяйво, за радість дня,
Сьогодні вип'ємо до дна,
За наше життя і за добро,
За те, щоб нам завжди щастило!
***
Нехай будь-які мрії оживуть,
Біди геть усі миттєво підуть,
Нехай завжди процвітає наша "сім'я",
Ось за це я вип'ю до дна!
***
Легкості у всіх справах,
Іноді витати в мріях,
Дивовижних подій,
Нових, радісних відкриттів!
До теми: Картинки з Випускним 2020: вітальні листівки і відкритки випускникам
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