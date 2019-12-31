Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Пісні на Новий рік 2020: плейлист новорічних треків для зустрічі року Щура

  • 173
музика для Нового року - фото 1
музика для Нового року

Підібрали для вас музику, яка звеселить ваше святкування Нового року! Обирайте те, що ввімкнете у новорічну ніч. З прийдешнім!

Ці підбірки не лише створять відповідну святкову атмосферу, але й розважать вас та компанію, з якою ви відзначаєте прихід Нового року!

І ще: ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік

Новорічні пісні Френка Сінатри

"Let it snow", "Santa Claus is Comin' to Town", "White Christmas" – це ідеальний музичний супровід для новорічно-різдвяних свят! А спів Френка Сінатри став легендарним та обов'язковим у період зимових свят.

Інструментальна музика, джаз на Новий рік

Для того, щоб створити святкову ненав'язливу атмосферу, ввімкніть цей плейлист. Інструментальна музика ідеально підходить для того, щоб створити фон. Понад дві години повільної, розслабляючої, романтичної різдвяної музики для гармонії у вашому домі.

Новорічна музика

У цій добірці близько двох годин пісень для новорічної ночі: традиційні, популярні та відомі. Отримуйте насолоду від прослуховування треків до Нового року.

Поп-музика на Новий рік

У цій підбірці ви почуєте Мерайю Кері, Аріану Гранде, Джастіна Бібера та інших відомих зірок, які виконують новорічні хіти для вас!

Пісні на Новий рік українською

Майже година україномовних новорічних пісень, які підійдуть для святкової забави!

До теми: Привітання з Новим роком 2020 у віршах: оригінальні віршовані побажання

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Де ти зустрінеш Новий 2020 рік
  • Вчора, 12:00
  • 612
Картинки з Новим роком 2020: найкращі новорічні листівки і відкритки
  • 11:14
  • 67462
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1981557
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Важлива Відео