Пісні на Новий рік 2020: плейлист новорічних треків для зустрічі року Щура

Підібрали для вас музику, яка звеселить ваше святкування Нового року! Обирайте те, що ввімкнете у новорічну ніч. З прийдешнім!

Ці підбірки не лише створять відповідну святкову атмосферу, але й розважать вас та компанію, з якою ви відзначаєте прихід Нового року!

Новорічні пісні Френка Сінатри

"Let it snow", "Santa Claus is Comin' to Town", "White Christmas" – це ідеальний музичний супровід для новорічно-різдвяних свят! А спів Френка Сінатри став легендарним та обов'язковим у період зимових свят.

Інструментальна музика, джаз на Новий рік

Для того, щоб створити святкову ненав'язливу атмосферу, ввімкніть цей плейлист. Інструментальна музика ідеально підходить для того, щоб створити фон. Понад дві години повільної, розслабляючої, романтичної різдвяної музики для гармонії у вашому домі.

Новорічна музика

У цій добірці близько двох годин пісень для новорічної ночі: традиційні, популярні та відомі. Отримуйте насолоду від прослуховування треків до Нового року.

Поп-музика на Новий рік

У цій підбірці ви почуєте Мерайю Кері, Аріану Гранде, Джастіна Бібера та інших відомих зірок, які виконують новорічні хіти для вас!

Пісні на Новий рік українською

Майже година україномовних новорічних пісень, які підійдуть для святкової забави!

