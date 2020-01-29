Письменник злякався посинілих ніг і став зіркою Twitter

Чоловік помітив, що його ноги стали синіми і вирішив негайно піти до лікаря, але діагноз виявився не такою моторошним. Зате у Twitter оцінили лякливого користувача.

Письменник Марк Шрайберг 25 січня виявив, що у нього посиніли ноги і не на жарт злякався. Звісно ж, він вирішив знайти відповідь в мережі, але Google та медичні сайти лише погіршили ситуацію, адже вказували, що у чоловіка тромбоз. Щоб не втрачати час, він швидко направився до лікаря. І, звісно ж, як активний користувач мережі, не міг не поділитись станом справ в Twitter.

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На щастя, жодного тромбозу у Марка не виявили, зате у лікаря було чудове почуття гумору, тож він поставив діагноз "синдром дурника".

"Пішов до відділу швидкої допомоги, бо мої ноги посиніли, а в інтернеті пишуть, що в мене тромбоз. І що у висновку? У мене справді тромбоз? Ні! У мене синдром дурника, який не виправ нові джинси перед тим, як їх вдягнути. Я готовий до того, що ви негайно мене стратите за це".

Went to the ER because “my legs have turned blue and Web MD says I have deep vein thrombosis.”



Was this it? The big one?



No! I have the “dumbass who doesn’t wash his new jeans before wearing them” disease and I would like to be executed immediately. — Mark (@MShrayber) January 25, 2020

33 тисячі ретвітів, понад 377 тисяч лайків та справжній шквал коментарів з жартами - так користувачі зробили з Марка Шрайберга та його синіх ніг невеличку зірку Twitter і ще один приклад того, чому не варто гуглити симптоми.

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