Українська дівчина Бонда кардинально змінила образ

Популярна актриса Ольга Куриленко здивувала новим образом. Шанувальники у захваті!

Відома голлівудська актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка прославилася роллю подруги Бонда в знаменитій "бондіані", часто тушить фанатів яскравими постами на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Цього разу зіркова красуня дуже здивувала публіку, адже вона несподівано зміна зачіску.

Так, на новому чорно-білому фото, яке опублікувала у соцмережі Ольга, вона позує, мабуть, в машині, і знімає себе сама. На ній гарний піджак з цікавим візерунком, хоча весь наряд не видно. Зате всі помітили нову зачіску актриси – вона підрізала волосся і зробила собі чубчик, а на її обличчі легкий макіяж і мила усмішка. У підписі до фото Ольга Куриленко написала: "З чубком або без?", а прихильники поспішили відповісти на питання і засипати її компліментами в коментарях до знімка.

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