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Футболіст Олександр Зінченко придбає житло для сім’ї з Бахмута

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Олександр Зінченко - фото 1
Олександр Зінченко / instagram

Захисник збірної України та футболіст англійського клубу "Арсенал" Олександр Зінченко пообіцяв придбати житло у Києві для родини переселенців. Їхню домівку в Бахмуті на Донеччині знищили росіяни.

Про це повідомила фандрейзингова платформа United24.

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Під час саміту United24 Олександр Зінченко розповів історію двох братів із Бахмута. Хлопчики Сашко та Артур обожнюють футбол, навіть займалися з командою. Однак російські снаряди знищили будинок родини.

Тоді сім’я проїхала пів України, поки не опинилась у Києві. Після переїзду хлопців узяли грати у футбольний клуб "Локомотив". Нині Сашко, Артур, їхні батьки та дідусь із бабусею живуть усі разом в орендованій однокімнатній квартирі.

Нехай ця історія надихне вас у такий важкий час, – йдеться на платформі United24.

За словами Зінченка, він "побачив у цих хлопцях себе, відчув їхній біль і мрії" та вирішив допомогти. Разом з компанією Нова пошта він придбає для родини житло у Києві. Його обере сама родина, розповіли в United24. Наразі пошуки оселі вже тривають.

Все більше українських спортсменів активізувались у допомозі Батьківщині після початку повномасштабного вторгнення росії. Дехто зі зброєю пішов на фронт, інші ж допомагають фінансово та інформаційно.

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Джерело: United24
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