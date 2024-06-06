Здійснення мрій: Святослав Вакарчук виконав пісню "Обійми" разом незрячим хлопчиком

На вихідних у Чернігові відбувся останній концерт сольного туру лідера гурту Океан Ельзи Святослава Вакарчука по Україні. Артист поділився емоційним відео з цього концерту, на якому заспівав разом талановитим хлопцем із вадами зору.

Ролик виконавець розмістив у соцмережі Instagram. У коментарях підписники оцінили їхнє виконання.

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Святослав Вакарчук подякував гостям за теплий вечір та емоційний прийом.Він додав, що особливим цей захід зробив спільний виступ із хлопцем, на ім'я Андрій з Чернігова. Вони виконали разом пісню "Обійми".

Вчора в Чернігові завершився мій сольний тур Україною. Було приємне відчуття ностальгії. Ми часто раніше завершували тури у Чернігові. І я завжди чекав наступного туру, щоб повернутись туди знову. І повертався. Нехай так буде і зараз. Дякую за теплий вечір, і такий щирий емоційний прийом. Разом до Перемоги. P. S. Дуже приємно було вчора. виступати поруч з моїм другом Денисом Дудком. А особливо емоційним було виконання Обійми Андрієм, у хлопця вади зору, він займається музикою та вже є зіркою Чернігова, і, сподіваюсь, невдовзі стане зіркою всієї України, – написав Святослав Вакарчук.

Про цей виступ Андрій і лідер гурту Океан Ельзи домовились ще в березні, коли мрія Андрія зустрітися із улюбленим музикантом здійснилася. Викладачка хлопця Любов Тянутова зазначає, що Андрій має талант та абсолютний слух.

Він часто наспівує пісні гурту Океан Ельзи та мріяв зустрітися з Святославом Вакарчуком.

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