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Пишнотілу співачку зацькували за фото з целюлітом: 18+

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Lizzo - фото 1
Lizzo / wired

Американська співачка і актриса Мелісса Вівіан Джефферсон, відома як Lizzo, опублікувала в своєму Instagram пікантне фото. На ньому знаменитість показала свої пишні сідниці, як кажуть, в усій красі, без ретуші.

На фото 32-річна Lizzo позує в чорних мереживних трусах і чорному топі. На невідретушованому фото добре видно целюліт на сідницях і стегнах виконавиці.

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Фоловери вважають такий знімок неприйнятним, оскільки юні дівчата можуть подумати, що це модно і корисно для здоров'я. Користувачі попросили співачку не робити більше таких публікацій. Чимало вирішили, що це не бодіпозитив, а просто "привернення уваги".

Попри критичні висловлювання, знімок отримав майже 776 тисяч позначок "подобається" і 14,5 тисяч коментарів.

Пишнотілу співачку зацькували за фото з целюлітом: 18+ - фото 404897

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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