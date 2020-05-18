Lady Gaga розбурхала мережу пікантним фото

Епатажна американська співачка Lady Gaga завела своїх шанувальників сміливим знімком у відвертому бюстгальтері. Пікантний кадр з'явився на сторінці зірки в Instagram.

Так, на свіжому селфі Lady Gaga постала перед підписниками у білому спортивному топі з відвертим вирізом в зоні декольте. Крім цього, красуня приміряла салатові штани чи шорти.

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Зірка розпустила довге хвилясте волосся, пофарбоване у світло-рожевий колір. Співачка використовувала мінімум макіяжу, нафарбувавши губи нюдовою помадою і виділивши брови. Також зірка довершила образ рожевими сережками-кільцями.

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