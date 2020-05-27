Пишнотіла модель повністю роздяглася, щоб перебороти комплекси: відверті фото (18+)

Відома австралійська бодіпозитивна модель і блогерка Аріелла Нісса знялася повністю оголеною для більшої впевненості в собі. Знімки зі сміливої фотосесії красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На пікантних кадрах 22-річна Аріелла Нісса позує повністю голою, прикриваючи інтимні зони за допомогою пози і сухих квітів. У коментарі блогерка написала, що зважилася на "голу" зйомку для боротьби з невпевненістю в собі. Дівчина зізналася, що через зайву вагу вона весь час почувалася "вагітною" і піддавалася критиці.

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Блогерка зазначила, що дуже боялася перед зйомкою, але її результати допомогли їй стати впевненішою у собі. Вона написала, що бачить на фото "справжню природну красу". Також Нісса додала, що жінки повинні почуватися комфортно у своєму тілі.

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