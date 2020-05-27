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Пишнотіла модель повністю роздяглася, щоб перебороти комплекси: відверті фото (18+)

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Аріелла Нісса - фото 1
Аріелла Нісса / Instagram

Відома австралійська бодіпозитивна модель і блогерка Аріелла Нісса знялася повністю оголеною для більшої впевненості в собі. Знімки зі сміливої фотосесії красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На пікантних кадрах 22-річна Аріелла Нісса позує повністю голою, прикриваючи інтимні зони за допомогою пози і сухих квітів. У коментарі блогерка написала, що зважилася на "голу" зйомку для боротьби з невпевненістю в собі. Дівчина зізналася, що через зайву вагу вона весь час почувалася "вагітною" і піддавалася критиці.

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Блогерка зазначила, що дуже боялася перед зйомкою, але її результати допомогли їй стати впевненішою у собі. Вона написала, що бачить на фото "справжню природну красу". Також Нісса додала, що жінки повинні почуватися комфортно у своєму тілі.

Пишнотіла модель повністю роздяглася, щоб перебороти комплекси: відверті фото (18+) - фото 406537

Пишнотіла модель повністю роздяглася, щоб перебороти комплекси: відверті фото (18+) - фото 406538

Пишнотіла модель повністю роздяглася, щоб перебороти комплекси: відверті фото (18+) - фото 406539

Пишнотіла модель повністю роздяглася, щоб перебороти комплекси: відверті фото (18+) - фото 406540

Пишнотіла модель повністю роздяглася, щоб перебороти комплекси: відверті фото (18+) - фото 406541

Пишнотіла модель повністю роздяглася, щоб перебороти комплекси: відверті фото (18+) - фото 406542

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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