Наомі Кемпбелл розбурхала мережу екзотичним фото топлес (18+)

Супермодель і акторка Наомі Кемпбелл порадувала шанувальників архівними фото, на якому постала напівоголеною. Пікантний кадр красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото, яке було зроблене 26 років тому, Наомі Кемпбелл позує топлес, прикриваючи частину грудей рукою. На шиї у моделі масивна прикраса чорного кольору, на голові – тюрбан. На стегнах – недбало зав'язана біла тканина.

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Пікантний знімок красуня опублікувала з нагоди Дня Африки, про й свідчить підпис до фото: "Щасливого Дня Африки!".

Підписники Наомі назвали знімок "легендарним". Фотосесія проходила в 1994 році. Фото робив французький модний фотограф Патрік Демаршелье.

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