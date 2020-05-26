На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Наомі Кемпбелл розбурхала мережу екзотичним фото топлес (18+)
-
- 58
Супермодель і акторка Наомі Кемпбелл порадувала шанувальників архівними фото, на якому постала напівоголеною. Пікантний кадр красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На фото, яке було зроблене 26 років тому, Наомі Кемпбелл позує топлес, прикриваючи частину грудей рукою. На шиї у моделі масивна прикраса чорного кольору, на голові – тюрбан. На стегнах – недбало зав'язана біла тканина.
І ще: Мадонна шокувала мережу відвертим знімком у повністю прозорій білизні: інтимне фото (18+)
Пікантний знімок красуня опублікувала з нагоди Дня Африки, про й свідчить підпис до фото: "Щасливого Дня Африки!".
Підписники Наомі назвали знімок "легендарним". Фотосесія проходила в 1994 році. Фото робив французький модний фотограф Патрік Демаршелье.
Читайте також: Lady Gaga розбурхала мережу пікантним селфі у крихітному топі
-
21:0227 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Мої плани vs 2020 рік: добірка мемів, від яких сумно і весело водночас
-
20:30Гравець Шахтаря кумедно пожартував над тренуванням команди
-
20:12Ірина Шейк знялася в новій рекламній кампанії Intimissimi
-
19:55Як зробити ваші стосунки міцнішими
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:39Помста на замовлення: порнозірка знімає відверті ролики, які доводять чоловіків до відчаю
-
19:22У Києві поліція зупинила Lamborghini за 650 тисяч доларів
-
19:11Фотограф показує, як безпечно проїхатися в метро: знімки рук обережних пасажирів
-
18:53Три правила, які дозволять зміцнити імунітет
-
18:40Коуч Ілона Маска дав 3 поради, як вчитися вдвічі швидше
-
18:21Як змінилися актори культового фільму Гладіатор: фото тоді і зараз
-
18:18Гороскоп на 27 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Три найкращі гри, для яких не потрібен потужний комп'ютер
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:41У Києві встановили унікальні світлофори для велосипедистів: фотофакт
-
17:25"Холостяк" Макс показав сталевий прес: а де ж Даша?
-
17:11Наомі Кемпбелл розбурхала мережу екзотичним фото топлес (18+)
-
17:00Серіал Як довго я на тебе чекала: дивитись онлайн всі серії 2020
-
16:51Як неправильне харчування впливає на нашу увагу
-
16:38В Італії хлопчик спокійно втік від дикого ведмедя: відео не для слабкодухих
-
16:30Який вигляд мали б Сімпсони, якби були реальними людьми: шокуючі фото
-
16:21Ексінженер NASA побудував смугу перешкод для білок: кумедне відео
-
16:10У Китаї створили віртуального репортера зі штучним інтелектом
-
16:00Гороскоп на червень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
20:45Мої плани vs 2020 рік: добірка мемів, від яких сумно і весело водночас
-
18:21Як змінилися актори культового фільму Гладіатор: фото тоді і зараз
-
16:30Який вигляд мали б Сімпсони, якби були реальними людьми: шокуючі фото
-
15:05Білл Гейтс рекомендує: найкращі фільми, серіали та книги на літо 2020
-
13:0010 колоритних гуцульських слів, значення яких ви зрозумієте не одразу
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 26 травня
-
07:13Погода в Україні 26 травня: дощі та похолодання
- 25 травня
-
21:45Спробуйте цієї ночі: 5 еротичних ігор для закоханих
-
19:10ТОП неправдоподібних речей у фільмах, які найбільше дратують глядачів
-
15:42Кожен третій – хибний: чому не варто ставити собі діагноз за допомогою Google
-
14:15ТОП-4 серіали про майбутнє, які варто подивитись
-
12:518 областей України не готові перейти на другий етап послаблення карантину: список
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 25 травня
-
07:25Погода в Україні 25 травня: точний прогноз по містах
- 24 травня
-
21:55Карантин 100-річної давності: життя під час пандемії іспанки у фоторепортажі
-
18:50Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
-
15:00Як змінювалася Руслана: еволюція кар'єри співачки у фото та відео
-
13:22Сучасні вампіри, віртуальний світ і золота лихоманка: три серіали для вихідних
-
10:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня
-
08:13Кілька хитрощів, які допоможуть побороти тягу до солодкого
- 23 травня
-
21:23Як тобі не соромно: Тіна Кароль оголила груди у новій ефектній фотосесії (18+)
-
18:23Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса
-
15:25Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів
-
10:15Найкраща поп-музика травня: нові пісні тижня для крутого настрою
-
08:13Не лише під час карантину: учені з'ясували, як часто потрібно мити руки