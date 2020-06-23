Памела Андерсон знялася топлес на байку: відверте фото (18+)

Секс-символ 90-х Памела Андерсон розбурхала своїх фанатів пікантним фото, на якому постала напівоголеною. Один з прихильників не зміг стриматися і запропонував зірці вийти за нього заміж.

Американська актриса і фотомодель Памела Андерсон порадувала шанувальників голим знімком. Знаменитість сфотографувалася топлес на байку. На чорно-білому знімку 52-річна Андерсон позує лежачи на мотоциклі, а оголені груди вона прикриває руками.

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Підписники красуні в Instagram оцінили пікантне фото моделі. "Це дуже гаряче", "Тепер мені після цього фото треба охолонути", – написали коментатори, а один з користувачів зазначив, що хоче одружитися з Памелою.

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