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Зваблива Емілі Ратажковскі показала фанатам сідниці (фото)

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Емілі Ратажковскі роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Емілі Ратажковскі роздяглась в Інстаграмі

Популярна модель Емілі Ратажковскі нагадала фанатам про ідеальний літній образ, тож похизувалась розкішною фігурою в крихітному купальнику.

29-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Це підтверджують і свіжі фото Ратажковскі, якими вона поділилась в Історіях. Серед кадрів можна побачити модель у крихітних купальниках, які ще краще підкреслюють її форми:

Зваблива Емілі Ратажковскі показала фанатам сідниці (фото) - фото 411543

Зваблива Емілі Ратажковскі показала фанатам сідниці (фото) - фото 411544

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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