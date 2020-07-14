Пишногруда Демі Роуз знялася у відвертому платті з екстремальним декольте: гарячі фото

Відома сексуальна модель з Великобританії Демі Роуз спокусила мережу нарядом з неймовірним вирізом, який акцентував увагу на грудях красуні. Підписники зірки у захваті.

Британська модель Демі Роуз порадувала свою 14-мільйонну армію шанувальників в Instagram розкішним образом. Знаменитість приміряла сексуальне плаття з дуже глибоким вирізом.

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Облягаючий кольоровий наряд підкреслив пишні груди 25-річної зірки мережі. При цьому Демі вирішила не одягати бюстгальтер. Фанати дівчини були в повному захваті від її апетитних форм.

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