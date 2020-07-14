Супермодель Ельза Хоск розбурхала мережу знімком топлес у ванній

Зваблива топмодель Ельза Хоск спокусила своїх шанувальників знімком топлес. Пікантне фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Підписники зірки оцінили її природну красу.

На інтимному фото Ельза Хоск сфотографувала себе оголеною, лежачи у ванні з водою. Зірка прикрила груди рукою, злегка нахилила голову в бік і мило посміхнулася.

І ще: Супермодель Белла Хадід знялася у відвертому бікіні з провокаційних ракурсів

У коментарі модель зазначила, що вона вирішила оновити свій колір волосся, і показала результат на другому фото. Шанувальники зірки відзначили, що вона божественно виглядає без макіяжу.

Читайте також: Як змінилася гаряча австралійка Міранда Керр: фото 18+