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Супермодель Ельза Хоск розбурхала мережу знімком топлес у ванній

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Ельза Хоск - фото 1
Ельза Хоск / instagram

Зваблива топмодель Ельза Хоск спокусила своїх шанувальників знімком топлес. Пікантне фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Підписники зірки оцінили її природну красу.

На інтимному фото Ельза Хоск сфотографувала себе оголеною, лежачи у ванні з водою. Зірка прикрила груди рукою, злегка нахилила голову в бік і мило посміхнулася.

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У коментарі модель зазначила, що вона вирішила оновити свій колір волосся, і показала результат на другому фото. Шанувальники зірки відзначили, що вона божественно виглядає без макіяжу.

Супермодель Ельза Хоск розбурхала мережу знімком топлес у ванній - фото 415606
Супермодель Ельза Хоск розбурхала мережу знімком топлес у ванній - фото 415605

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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