Пишногруда Демі Роуз підкорила мережу знімком у крихітному купальнику

Зірка мережі з Британії Демі Роуз порадувала шанувальників черговим гарячим кадром. Красуня у яскравому салатовому купальнику продемонструвала спокусливі форми на березі океану.

Британська модель Демі Роуз опублікувала в Instagram нове пікантне фото. Зірка продовжує ділитися з 15-мільйонною армією підписників знімками з недавнього відпочинку на Мальдівах.

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На цей раз Демі вибрала фотографію, де вона позує на тлі бірюзового океану і неймовірного неба. Дівчина постала в досить відвертому крихітному бікіні салатового кольору, яке вигідно підкреслило усі сексуальні вигини та апетитні форми моделі.

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