Розкішна 62-річна Шерон Стоун вразила мережу відвертим образом у боді

Популярна актриса Шерон Стоун порадувала підписників в Instagram свіжим відвертим фото. Красуня продовжує дивувати фанатів нев'янучою красою і сміливими нарядами, не соромлячись демонструвати тіло.

Так, на новому знімку Шерон Стоун постала в атласному чорному боді без бретелей. Образ зірки доповнили яскраві жовті туфлі на підборах з камінням і шовкова сорочка з принтом від відомого бренду Dolce & Gabbana. Красуня позувала у досить відвертій позі, демонструючи довгі стрункі ноги.

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"Мій друг і чудовий стиліст Періс Ліббі надіслав мені це сьогодні. Я не тільки здивована, але й вдячна, що досі працюю моделюю у 62 роки", – написала Стоун.

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