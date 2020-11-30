Ця сексуальна модель Maxim захоплює виглядом і перевіряє чужих хлопців (фото 18+)

Розкішна модель Пейдж Вулен не лише підкорює серця своїми пікантними зйомками, а й допомагає дівчатам прощатись зі зрадниками.

Знайомтесь, Пейдж Вулен – 28-річна блогерка та модель, яка встигла засвітитись на сторінках журналу Maxim. Дівчина без комплексів та з ефектними формами має понад 200 тисяч шанувальників в соцмережі Instagram. Але вона не просто публікує доволі відверті фото майже без одягу, а й допомагає виводити на чисту воду невірних чоловіків.

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Як вона це робить? Все дуже просто, адже моделі частенько пишуть дівчата з проханням перевірити їхніх бойфрендів. Тоді Пейдж просто пише хлопцям у приватні повідомлення, пропонуючи зустрітись.

instagram.com/paigewoolen

У більшості випадків ця історія завершується на позитивній ноті та чоловіки відмовляються від такої заманливої пропозиції. Але й трапляються ситуації, коли зрадники швидко запевняють, що вони вільні та готові побачитись будь-коли.

instagram.com/paigewoolen

В одному зі своїх інтерв'ю Пейдж розповіла, чому ж вирішила зайнятись такою справою.

"Я помітила, що у багатьох хлопців, які писали мені у персональному акаунті, були знімки з їхніми дівчатами. Це й змусило замислитись, чи знають їхні подруги про це чи їм байдуже, що хлопці пишуть випадковим дівчатам з фото у бікіні", – пояснила модель. Однак вона вирішила робити акцент саме на інтересах підписниць, тому виводила на чисту воду лише тих, кого просили перевірити самі жінки.

instagram.com/paigewoolen

instagram.com/paigewoolen

instagram.com/paigewoolen

instagram.com/paigewoolen

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