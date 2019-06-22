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Тут спекотно: розкішна модель показала ідеальну фігуру

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Келлі Гейл у бікіні - фото 1
Келлі Гейл у бікіні / instagram.com/kellybellyboom

Популярна модель Келлі Гейл потішила фанатів літнім фото у купальнику, похизувавшись стрункою фігурою. Ця дівчина завжди готова до пляжного сезону.

24-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює своєю вродою не тільки з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням стежать понад мільйон користувачів. І це зовсім не дивно, адже Келлі майже щодня тішить фанатів свіжими кадрами зі свого життя: від зйомок до світських заходів та звичайних буднів.

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Нещодавно модель показала справді гаряче фото у купальнику, який підкреслив її струнку фігуру. А понад 27 тисяч лайків та чимало компліментів лише підтвердили, що Келлі не дарма одна із найефектніших ангелів Victoria's Secret.

instagram.com/kellybellyboom - фото 335750
instagram.com/kellybellyboom

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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