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Пілоти пояснили, чому не можна знімати взуття в літаку

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Пілоти пояснили, чому не можна знімати взуття в літаку - фото 1

Автор книги про безпеку польотів Бен Шервуд стверджує, що відсутність взуття на ногах може перешкодити в разі екстреної евакуації. Тож пілоти і бортпровідники розповіли, чому не можна знімати взуття на борту літака.

Так, без взуття пасажир навряд чи оперативно зможе покинути повітряне судно, тому це й справді може бути вирішальним фактором під час аварійної ситуації, коли важлива кожна секунда.

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Також бортпровідники додали, що взуття може перешкодити іншим пасажирам, оскільки буде захаращувати прохід, заважаючи швидкій евакуації.

Крім того, співробітники авіакомпаній нагадали, що ніколи не слід ходити в туалет босоніж, тому, що у 9 з 10 випадків на підлозі не вода.

Пілоти пояснили, чому не можна знімати взуття в літаку - фото 407312

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Джерело: express
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