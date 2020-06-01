Пілоти пояснили, чому не можна знімати взуття в літаку

Автор книги про безпеку польотів Бен Шервуд стверджує, що відсутність взуття на ногах може перешкодити в разі екстреної евакуації. Тож пілоти і бортпровідники розповіли, чому не можна знімати взуття на борту літака.

Так, без взуття пасажир навряд чи оперативно зможе покинути повітряне судно, тому це й справді може бути вирішальним фактором під час аварійної ситуації, коли важлива кожна секунда.

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Також бортпровідники додали, що взуття може перешкодити іншим пасажирам, оскільки буде захаращувати прохід, заважаючи швидкій евакуації.

Крім того, співробітники авіакомпаній нагадали, що ніколи не слід ходити в туалет босоніж, тому, що у 9 з 10 випадків на підлозі не вода.

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