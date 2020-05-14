Стюардеса розповіла, чим небезпечна їжа в літаку

Анонімна стюардеса, яка попрацювала в п'яти різних авіакомпаніях, розкрила небезпеку у стравах, що подають в літаках.

За словами бортпровідниці, будь-яка їжа, яку розносить персонал на борту лайнера, шкідлива. Адже, по-перше, багато страв готують за добу до вильоту, а це значить, що вони можуть бути несвіжими. Крім того, фрукти ріжуть за кілька годин до вильоту, і їх зовнішній вигляд часом залишає бажати кращого.

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А ще, згідно з її інформацією, сніданки часом роблять з ненатуральних продуктів. "Яєчня або омлет можуть бути зроблені із суміші яйця і якогось замінника. На великій висоті рецептори людей часто притупляються, тому вони можуть не помічати цих деталей", – заявила бортпровідниця.

Стюардеса також зізналася, що персонал літака завжди намагається брати в політ їжу з дому. І порадила мандрівникам дотримуватися такого ж правила.

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