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Експерти назвали продукти, які не варто зберігати після свят
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Українські господині, традиційно, готують багато страв на Великдень. Тому не дивно, що наші земляки ще цілий тиждень харчуються тим, що було приготовлено заздалегідь. Втім, лікарі наполегливо рекомендують цього не робити, аби не нашкодити здоров'ю!
Експерти розповіли, що не варто їсти після свят, аби не отруїтися. Передовсім, вони наголошують на тому, що більшість продуктів ми зберігаємо неправильно, і це стає причиною неприємних симптомів згодом.
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Неправильне зберігання, порушення технології приготування та тривале перебування продуктів на столі можуть спровокувати серйозні отруєння. Особливо небезпечні м'ясні страви та салати, вже заправлені майонезом. Однією з найбільш небезпечних традиційних страв на святковому столі є холодець. Часто після того, як холодець зварився, м'ясо перебирають руками, туди потрапляють бактерії, які відразу ж починають множитися. В результаті термін придатності цього делікатесу скорочується максимум до доби, – підкреслили медики.
Після приготування салатів, не варто відразу ж додавати майонез або соус. Звичайно, так салат краще просочиться, але, на жаль, і теж зіпсується швидше, зазначили медики.
"Не варто виставляти відразу кілька величезних мисок з салатами на стіл, у міру того, як буде з'їдений салат з однієї тарілки, його краще підсипати з холодильника", – додала фахівець.
Не варто також зберігати кілька днів приготовлене на вогнищі м'ясо. Звичайно, шашлик і стейки будуть смачними і наступного дня, але багаторазове розігрівання м'яса в рази збільшує його шкідливість через зростання числа канцерогенів.
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